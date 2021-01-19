SON DAKİKA: Edirne'deki tarihi müftülük binası alev alev yandı

Son dakika haberine göre, Edirne Müftülüğünün tarihi iki katlı ahşap binası çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. Yangında kullanılamaz hale gelen konağın soğutma çalışmaları 4 saat sürdü.

Selimiye Camii'nin arkasında bulunan Edirne Müftülüğünün tarihi iki katlı ahşap binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.









İHBAR ÜZERİNDE HAREKETE GEÇİLDİ

Ahşap binanın alevler içerisinde olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.





2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.





SOĞUTMA ÇALIŞAMALARI 4 SAAT SÜRDÜ

Yangında kullanılamaz hale gelen konağın soğutma çalışmaları 4 saat sürdü.







Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.