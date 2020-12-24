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SON DAKİKA: Ankara'da tuzlama yapılmayan yollar buz pistine döndü: Kar yağışının ilk gününde trafik kilitlendi

SON DAKİKA: Ankara'da tuzlama yapılmayan yollar buz pistine döndü: Kar yağışının ilk gününde trafik kilitlendi
24.12.2020 12:02
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Son dakika haberine göre, Ankaralılar güne kar yağışıyla başladı. Evlerinden çıkarak yola çıkan vatandaşlar, tuzlama yapılmayan ve buz pistine dönen yollarda zor anlar yaşadı. Pek çok noktada trafik kilitlenirken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.


Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.



KAZALAR MEYDANA GELDİ
Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.




Kentin birçok noktasında kayganlaşan yollar nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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