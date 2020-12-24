KPSS sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM son dakika KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları duyurusu merakla bekleniyor. Ortaöğretim mezunu binlerce kişinin devlet kadrolarında çalışmak için giriş yaptığı KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama sayfası yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM duyurusuyla sonuçların 24 Aralık tarihinde yani bugün açıklanacağı belirtilmişti. Bu nedenle adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacak. İşte, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar…

2020 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığı adaylar tarafından sorgulanıyor. 22 Kasım tarihinde tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavının ardından gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM'den yapılan açıklamada sonuçların 24 Aralık yani bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar sonuçların saat kaçta ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte KPSS sonuçları hakkında merak edilen bilgiler!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen KPSS sonuçları açıklandı. Aşağıdaki bağlantıdan KPSS ortaöğretim sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇ DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Adaylardan 2020 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.

KPSS Sonuçları Ne kadar Süre İçin Geçerlidir?

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

KPSS Nerelerde ve Ne Zaman Yapılmaktadır?

KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.

KPSS'nin Geçerli Sayılması İçin Neler Gereklidir?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.