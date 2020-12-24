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    • 24.12.2020 09:31
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    SON DAKİKA: Ankara beyaza büründü! Meteorolojiden o iller için kar uyarısı

    Son dakika haberine göre, Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AA
    takvim.com.tr

    Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



    Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 15°C
    Çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 7°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu


    İZMİR °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu

    MANİSA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 12°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevreleri ile Çankırı'nın batı kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere il geneli hafif kar yağışlı

    ÇANKIRI °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri hafif kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmurlu, Düzce çevrelerinin yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, °C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

    DÜZCE °C, °C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

    KASTAMONU °C, °C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, °C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 8°C
    Çok bulutlu

    GÜMÜŞHANE °C, -1°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    SAMSUN °C, 12°C
    Çok bulutlu

    TRABZON °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, -6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS °C, -6°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    MALATYA °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, -2°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 8°C
    Az bulutlu

    SİİRT °C, 4°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 10°C
    Az bulutlu

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara beyaza büründü! Meteorolojiden o iller için kar uyarısı