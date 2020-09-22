İzmir'de otluk alanda yangın çıktı! 1 kişi gözaltında

22.09.2020 05:12

İzmir'in Dikili ilçesinde saat 22.30 sıralarında Botanik Bahçesi’nin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda çıkan yangına 17 itfaiye aracı ile 3 arazözün ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipleri bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor.