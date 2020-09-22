ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Sevilla haritasını ciddiye almadığını açıkladı

Son dakika haberi... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir” açıklaması geldi.

Son dakika haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir." açıklamasını yaptı.

ZAFER ŞAHİN: MİÇOTAKİS, MACRON, SİSİ, NETENYAHU, BAE, S.ARABİSTAN İÇİN HÜZÜNLÜ HABER

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ilgilendiren Sevilla haritasını tanımayan açıklamasını paylaşan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "Gecenin güzel ve Miçotakis- Macron-Sisi- Netenyahu- BAE- S.Arabistan için hüzünlü haberi..." yorumunda bulundu.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin, sosyal medya platformu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama:

"Amerika Birleşik Devletleri, prensip gereği, diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır. Sevilla Haritası'nın 'hukuki statüsü' hususunda, ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz.

Deniz yetki alanları, hukuka dayalı olarak, ilgili devletlerarasında varılan mutabakatla karara bağlanmaktadır. ABD, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafı görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir"