Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik MYK ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, ABD'deki polis şiddeti sonrası yaşanan protestoları değerlendirerek, "Demokratik değerler Amerikan toplumunun sahip çıkmasını destekliyoruz, şiddet olaylarına karşıyız. Ne ırkçılık ne şiddetin arkasında olmamız mümkün değildir." dedi. Çelik, Türkiye'de kiliseler üzerinden yapılmak istenen provokasyonla ilgili ise, "Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız." ifadelerini kullandı.
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır
03.06.2020 19:29
- Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır
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