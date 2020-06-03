Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir. Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir
03.06.2020 20:34
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