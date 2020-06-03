Türkiye’nin karanlık dönemi olarak hatırlanan 2001 krizinin baş aktörlerinden olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı aile üzerinden hedef alarak “sosyete damat” diyerek saldırmasına sert tepki gösterdi. Çelik, "Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır." dedi. Çelik Ayrıca, "Türkiye'de oligarşik bir siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramı üzerinden 'sosyete' gibi kavramlar kullanıyorlar. Statüko sosyetesinin kendisine ait olan kavramları başkası için kullanmaması gerekir." İfadelerini kullandı.
Ömer Çelik’ten Bakan Berat Albayrak’ı aile kavramı üzerinden hedef Alan CHP’li Öztrak’a tepki
03.06.2020 19:08
- Ömer Çelik’ten Bakan Berat Albayrak’ı aile kavramı üzerinden hedef Alan CHP’li Öztrak’a tepki
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