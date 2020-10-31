SON DAKİKA! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: ''5 milyonluk acil yardım ödeneği çıkardık''

Son dakika haberine göre, bakanlar, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: ''Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de depremi duyar duymaz tüm ekiplerimizi seferber ettik. Psikososyal destek veremeye de devam edip ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Yine vakıflarımızın acil ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla 5 milyonluk acil yardım ödeneği çıkardık 3 milyon da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneği çıkmış oldu. Tekrar geçmiş olsun diliyorum.'' dedi.