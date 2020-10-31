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İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz'ın kurtarılma anları A Haber'de

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz'ın kurtarılma anları A Haber'de
31.10.2020 01:12

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Buse, 9 buçuk saat sonra kurtarıldı. İşte A Haber'in naklen yayınladığı Buse'nin enkazdan kurtarılma anları...


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