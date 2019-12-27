Son dakika... AGİ zam oranı ne kadar oldu? 2020'de AGİ dahil asgari ücret kaç TL oldu? 27.12.2019 09:49

Asgari geçim indirimi (AGİ) zam oranı ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın merakla yanıt beklediği bu soru bugün yanıt buldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için geçerli olan asgari ücreti açıkladı. Vatandaşlar asgari ücretin açıklanmasının ardından AGİ dahil asgari ücret kaç TL oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merakla beklenen asgari geçim indirimininde dahil edildiği asgari ücret rakamları...

ASGARİ ÜCRET VE AGİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Ocak'tan sonra yatırılacak.

Bakan Selçuk, açıklamasında, asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Selçuk, evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücretin 2 bin 479 lira 21 kuruş olduğunu söyledi.

"Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." diyen Selçuk, "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON ORANININ ÇOK ÜZERİNDE BİR ARTIŞ SAĞLAMIŞ OLDUK"

Selçuk, "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." şeklinde konuştu.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER Bekar 220,68 TL Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL Evli, eşi çalışan 220,68 TL Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

2019 AGİ TABLOSU ÜCRETLER Bekar 191.85 TL Evli, eşi çalışmayan 230.22 TL Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259.00 TL Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287.78 TL Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326.15 TL Evli, eşi çalışan 191.85 TL Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 220.63 TL Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 249.41 TL Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 287.78 TL Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 306.96 TL Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 326.15 TL

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan rakam, hükümet ile işveren tarafının mutabakatıyla ortaya çıktı.

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 LİRA UYGULANACAK

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.