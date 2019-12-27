Son dakika... Elazığ'da deprem! 4.9 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi 27.12.2019 10:21

Son dakika haberine göre, Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Elazığ'dan sonra depremi en çok hisseden bölge Malatya olarak belirlendi. İşte 27 Aralık AFAD son depremler listesi...

Elazığ'da son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika açıklamasına göre, Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak açıklandı.

Saat 10.02'de yerin 3.8 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi. Elazığ'ın ardından depremi en çok hisseden bölge Malatya olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.12.27 10:02:25 38.3427 38.9853 3.8 -.- 5.1 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)

2019.12.27 09:40:36 37.8405 29.6193 5.0 -.- 1.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)

2019.12.27 09:18:24 34.3402 26.1640 83.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2019.12.27 06:26:47 38.0225 42.8837 5.0 -.- 2.8 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN)

2019.12.27 06:09:48 36.4567 28.6867 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2019.12.27 05:28:53 38.0218 42.8953 5.0 -.- 2.1 -.- KORULU-CATAK (VAN)

2019.12.27 04:55:37 38.8530 27.9363 7.7 -.- 1.0 -.- TASCILAR-AKHISAR (MANISA)

2019.12.27 03:52:19 36.1570 29.7467 3.5 -.- 1.4 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA)

2019.12.27 03:42:04 39.6523 27.8940 21.9 -.- 1.1 -.- BALIKESIR (BALIKESIR)

2019.12.27 03:25:12 37.1777 28.6430 7.2 -.- 1.5 -.- CAKMAK-(MUGLA)

2019.12.27 00:56:18 39.5820 27.8082 18.4 -.- 0.9 -.- DERECIFTLIK-(BALIKESIR)