Otomobil tıra arkadan çarptı, 3'ü çocuk 5 yaralı!

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 20:39

Tırın altına ok gibi saplandı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi Şekerdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerlemekte olan tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altına girerek adeta hurdaya döndü.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Korkunç kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Osmaniye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ezilen otomobilin içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin titiz ve yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan 3'ü çocuk toplam 5 yaralı, hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelerin acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocukların ve yetişkinlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.