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İstanbul'da dev operasyon! 'Huzur İstanbul' ile kent genelinde kuş uçurtulmadı

İstanbul'da dev operasyon! 'Huzur İstanbul' ile kent genelinde kuş uçurtulmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, helikopter ve özel harekat destekli asayiş denetimi gerçekleştirdi. Taksim Meydanı başta olmak üzere tüm ilçelerde giriş-çıkışların kapatıldığı uygulamada araçlar ve şahıslar didik didik aranırken, narkotik köpeği "Hanna" da aramalarda aktif rol aldı.

Özel harekat ve helikopter destek verdi

İl genelinde önceden belirlenen kritik noktalarda eş zamanlı olarak başlatılan uygulamaya; Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce polis ve bekçi katıldı. Denetim noktalarından biri olan Taksim Meydanı'nda polis ekipleri adeta kuş uçurtmazken, polis helikopteri de havadan koordinasyonu sağlayarak ekiplere anlık destek verdi.

Narkotik köpeği "Hanna" görev başında

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların tamamen kapatıldığı kontrollerde, durdurulan araçlar ve şahıslar üzerinde titiz bir çalışma yürütüldü. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapılırken; el çantaları, valizler ve bagajlar tek tek incelendi. Araçlardaki uyuşturucu aramalarında ise hassas burnuyla tanınan narkotik köpeği "Hanna" aktif görev alarak zula kontrolleri yaptı.

Denetimler geç saatlere kadar sürdü

Aynı zamanda trafik kontrollerinin de entegre edildiği dev asayiş ablukasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken, polisin gövde gösterisi vatandaşlara güven verdi. İstanbul genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığı için yürütülen bu kapsamlı uygulamanın gecenin geç saatlerine kadar aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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