Haberler Video Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli otomobil üretimi Bursa'da yapılacak

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli otomobil üretimi Bursa'da yapılacak

27.12.2019 04:27

Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi yaptırımına devlet desteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.


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