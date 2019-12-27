Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi yaptırımına devlet desteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli otomobil üretimi Bursa'da yapılacak27.12.2019 04:27
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