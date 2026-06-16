Kebapçıda iki grup birbirine girdi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 19:46

Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü

Olay, merkez Şıh Ahmet Mahallesi Mercibadık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar yanlarındaki silah ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Çıkan arbedede M.B. isimli şahıs, vücuduna isabet eden bıçak darbesiyle yaralandı.

İş yerindekilerin ve çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olay sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı M.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Bizimle alakası yok, müşteriler kavga etti"

Yaşanan feci olayın ardından konuşan iş yeri sahibi Vakıf Hayma, kavganın tamamen müşteriler arasında çıktığını vurgulayarak, "Bir grup içeride yemek yiyordu. Daha sonra diğer grup geldi. Karşı karşıya gelince birden kavga etmeye başladılar. Gruptan birisi kuru sıkı tabanca ile 3 ya da 4 el ateş etti. Bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Olayın iş yerimiz ile bir alakası yoktur, tamamen kendi aralarındaki bir husumet" dedi.

Şüphelilerin geliş ve kaçış anları kamerada

Öte yandan, restoranda yaşanan can pazarının hemen öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda; şüpheli grubun hızla olay yerine geldiği, içeride yaşanan hareketli dakikaların ve kavganın ardından ise şahısların panik halinde koşarak caddeden uzaklaştıkları anlar anbean yer aldı.