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Son dakika: Adana’da fuhuş operasyonu

Son dakika: Adana’da fuhuş operasyonu

04.03.2020 08:55

Son dakika haberi... Adana’da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafınca düzenlenen fuhuş operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıranlara, fuhuş yapanlara ve yer temin edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Polisler şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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