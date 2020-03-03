Tansu Çiller'den 'İdlib'de ne yapıyoruz?' diyenlere tarihi yanıt 03.03.2020 16:13

Eski Başbakan Tansu Çiller, Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Kadını Özel Oturumu'nda açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada Bahar Kalkanı Harekatı'na değinen Çiller, '''İdlip’te ne yapıyoruz’ diye soranlar var. O mücadele olmazsa daha çok bedel öderiz. Bugün istenenler son derece doğru ve yerindedir. Benim dönemimde de oldu. Bu defa batıda başladılar. Kardak’ta karasularımıza el koydular. O zaman da dedik ki, ‘O asker gidecek, o bayrak inecek’. O asker gitti, o bayrak 48 saat içinde indi. Uyanık olmalıyız” diye konuştu.