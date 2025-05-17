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Sokak ortasında dehşet! Boşanmak isteyen kadını zorla kaçırmaya çalıştılar
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Sokak ortasında dehşet! Boşanmak isteyen kadını zorla kaçırmaya çalıştılar

Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:26:52

Gemlik'te boşanma aşamasında olduğu kadını zorla araca bindirmeye çalışan Murat A. ve beraberindeki 3 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle engellendi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, zanlılar tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu K.A. (24) adlı kadını zorla araca bindirmeye çalışan Murat A. (29) ve beraberindeki 3 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle engellendi. Kadının yardım çığlıkları üzerine olay yerine koşan vatandaşlar sayesinde kurtulan K.A., olaydan yara almadan kurtulurken, güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında 1'inci Kumsal Sokak'ta meydana geldi. 31 HH 023 plakalı araçla olay yerine gelen Murat A., Mahmut Duymaz (65), Mehmet Durgut (42) ve Ergül Kolbey (40), K.A.'yı sokakta takip ederek yakaladı. Kadını saçından sürükleyip zorla aracın bagaj kısmına bindirmeye çalıştılar. O anlara tanık olan çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek K.A.'yı kurtardı. K.A., olay yerinden koşarak uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelileri araçla kaçmaya çalışırken yakaladı. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 39 mermi ele geçirildi. Poliste verdiği ifadede Murat A. ile boşanma sürecinde olduğunu belirten K.A., kendisinin zorla kaçırılmak istendiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A. ve 3 arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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