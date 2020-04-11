Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da ilk sabah! Tarihi kareler... 11.04.2020 09:57

Koronavirüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Fırınlar, eczaneler, su dağıtım yerleri, veterinerler, sağlık merkezleri açık olacak. Yasağın ilk gününde sabah saatlerinde İstanbul'daki ana arterler boş kaldı. Havadan görüntülenen FSM Köprüsü'nden çok az aracın geçmesi dikkat çekti.

Corona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saatlerinde Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00'e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.

Sabah saatlerinde de İstanbul'daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi. Sabah saat 06.00'da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen İstanbul havadan görüntülendi. İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı kararının ardından ilk gün şehirler sessizliğe büründü.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi. havadan çekilen görüntülenen FSM Köprüsü'nden çok az aracın geçmesi dikkat çekti.

Öte yandan İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor. İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.

Otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek.

Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.

Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.