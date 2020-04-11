Fatih Portakal'ın sunduğu FOX TV ana haber bülteninde büyük skandal! Ölü sayıları çarpıtıldı 11.04.2020 07:51

Amerikan sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan FOX TV, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam verdiği koronavirüs salgını ile ilgili son rakamları çarpıttı. Bakan Koca yeni vefat sayısının 98 olduğunu belirtmesine, o sırada günlük tablo da yayınlanmasına rağmen FOX TV ekranındaki başlıkta yeni ölüm sayısı 1006 olarak gösterildi.

Fatih Portakal'ın sunduğu Fox TV ana haber bülteninde skandal bir çarpıtmaya imza atıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de salgına ilişkin son verileri açıkladıktan sonra Fox TV ekranına '4 bin 747 yeni vaka, bin 6 yeni ölüm' başlığı yansıdı. Uzun süre bu şekilde ekranda kalan skandal başlığa sosyal medyadan tepki yağdı.

Fox TV'nin toplam ölüm sayısını yeni ölü gibi göstermesine kimi sosyal medya kullanıcısı, "hayatımda böyle yalancı bir kanal görmedim" diye tepki gösterdi.

Bazı Twitter kullanıcıları ise skandal başlığa "Fox TV yalan ve fitneye devam ediyor" sözleri ile tepki gösterip, yapılanın manipülasyon olduğunu vurguladılar.



Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlar ortadayken atılan skandal başlığa ilişkin şu ana kadar Fatih Portakal ya da Fox TV Haber Yayın Yönetmenliğinden bir özür ya da açıklama gelmiş değil.