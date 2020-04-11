Sokağa çıkma yasağı sonrası sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar arasında tekme tokat kavga çıktı | Video 11.04.2020 00:02

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından insanlar fırınlar, marketler ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını hiçe sayan bazı vatandaşların bir fırının önünde tekme tokat kavgaya tutuştuğu anlar vatandaşlarca kaydedildi.