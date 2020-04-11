Haberler Video Haber Videoları Sokağa çıkma yasağı sonrası sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar arasında tekme tokat kavga çıktı | Video
Sokağa çıkma yasağı sonrası sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar arasında tekme tokat kavga çıktı | Video

Sokağa çıkma yasağı sonrası sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar arasında tekme tokat kavga çıktı | Video

11.04.2020 00:02

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından insanlar fırınlar, marketler ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını hiçe sayan bazı vatandaşların bir fırının önünde tekme tokat kavgaya tutuştuğu anlar vatandaşlarca kaydedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları