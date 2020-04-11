Sokağa çıkma yasağı sonrası fırınlara akın ettiler! Sosyal mesafe kuralını yerle bir eden vatandaşlardan görüntüler 11.04.2020 00:35

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Karar sonrası vatandaşlar fırınlar, marketler ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan bazı vatandaşların devletin koronavirüse karşı aylardır verdiği mücadeleyi yerle bir ettiği görüntüler bir vatandaşın telefon kamerasına anbean böyle yansıdı. İşte o görüntüler...