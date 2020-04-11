İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu 11.04.2020 00:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu için 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağına yönelik A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkmanın cezası 3 bin 186 TL olacağını ifade eden Bakan Soylu, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir." ifadelerini kullandı.