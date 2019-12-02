Sobasını tinerle yakmak isterken alev alev yandı! 02.12.2019 11:06

Uşak'ta Fatih Gündoğan sobasını tinerle yakmak isteyince dehşeti yaşadı. Tiner döktüğü soba alev alınca kıyafetleri de tutuşan Gündoğan'ı arkadaşları söndürdü. Vücudunun belli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar oluşan Gündoğan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Uşak Bireylül Sanayi Sitesinde meydana geldi. Demir doğrama dükkanında işçi olarak çalışan Fatih Gündoğan, sobayı yakmak istedi.

Gündoğan'ın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden alev aldı.

Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Gündoğan, yanarak yaralandı. Gündoğan'ın üzerindeki alevleri, çevredeki esnaf vatandaşlar ve mesai arkadaşları söndürdü.

Elinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar meydana gelen Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gündoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.