''Türkiye'de can güvenliği yok'' diyenlere turistlerden cevap 02.12.2019 11:40

İki yabancı turist, çektikleri bir videoda "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" diyenlere yanıt verdi. Videoda, Türkiye'nin can ve mal güvenliği konusunda son derece güvenilir olduğu ve Türk insanının dünya üzerinde misafirperverlik ve çocuklara karşı davranışında ilk sırada yer aldığını ifade edildi.