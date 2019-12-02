Esenyurt'ta minibüsçü dehşeti! ''Tehlikeli araç kullanıyorsunuz'' diyen 2 kıza şoförden darp kamerada 02.12.2019 10:41

Bahçeşehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse binen iki kız kardeş, tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.