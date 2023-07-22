Sızan görüşme sonrası ilk! Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yüzleşecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük yüzleşme yaşanacak!

Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.

Karşılıklı restleşmelerin ardından İmamoğlu'nun paralel bir CHP oluşturduğu ortaya çıktı!

ZOOM CUNTASI İFŞA OLDU

Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.



Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de anlaşıldı.

KİM SIZDIRDI

İmamoğlu taraftarları söz konusu toplantının Kılıçdaroğlu ekibi tarafından sızdırıldığını konuşurken bir başka iddia ise; Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kendi tarafına geçtiğini göstermek isteyen İmamoğlu'nun sızdırma yapmış olabileceği...

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI

Takvim.com.tr sızıntının Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından yaptırılmış olabileceğine dikkat çekmiş ve "Sızdıran Brütüs Ekrem mi?" başlığıyla ayrıntıları yazmıştı.

Söz konusu haberimiz için tıklayınız:



KILIÇDAROĞLU'NDAN 'RAHATSIZ OLDUM' ÇIKIŞI: DOĞRU BULMUYORUM

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, paralel CHP toplantısına ilişkin geçtiğimiz gün ilk kez konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Sabah cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşündüm. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Konuyu disipline taşımayı düşünmüyorum." dedi.





Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı doğru buluyor musunuz" sorusuna da 'hayır' yanıtını vererek İmamoğlu'nun 'zoom' cuntasına tepki gösterdi.

'ZOOM'CULARA UYARI: "TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 'zoom' toplantısıyla ilgili olarak, "Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur" açıklamasında bulundu.



İMAMOĞLU'NA YİNE İSTANBUL AYARI

CHP Genel Başkanı, koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na 'senin yerin İstanbul' ayarı da verdi. Kılıçdaroğlu, "Ben İmamoğlu'nun yeniden aday olmasını isterim" dedi.

YÜZLEŞME YAŞANACAK!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gizli toplantının sızdırılmasının ardından ilk olarak bugün 13.00'te Genel Merkez'de yapılacak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında yüz yüze gelecek.

Son dakikada bir değişiklik olmazsa Genel Merkeze herhangi bir mazeret bildirmediği öğrenilen Ekrem İmamoğlu da toplantıda hazır bulunacak.

ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.

İKİ İSİMLE PAZAR GÜNÜ YÜZLEŞİLECEK

Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Özgür Özel ile İmamoğlu'nun çevrim içi toplantısına katılan diğer isimlerin de PM toplantısına katılması bekleniyor.

Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor. Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak. Eğer göreve iade yönünde karar çıkarsa bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.

İMAMOĞLU İDDİASI

Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun başkanlara ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı iddia ediliyor.

Parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu'nun seçimlerin hemen ardından başlattığı değişim çağrısını sürdüreceği ve herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı iddia ediliyor.

Ayrıca İmamoğlu'nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da konuşulanlar arasında...