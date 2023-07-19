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    • 19.07.2023 14:40
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    CHP'de MYK "kaset darbesi" gündemiyle olağanüstü toplandı! Gizli görüşmeyi kim sızdırdı? Ekrem İmamoğlu'ndan bomba itiraf: 200'den fazla var

    Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu. CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken 17 Temmuz'da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantıda Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden derhal istifa etmeleri gerektiğini söyledi. Öte yandan durumu normalleştirmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu, yaptığı açıklamada 200'den fazla toplantı yaptıklarını itiraf etti. Kulislerde, zoom üzerinden yapılan ve "kaset darbesi" olarak adlandırılan videoyu Ekrem İmamoğlu'nun sızdırdığı iddiası da gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    MYK kaset darbesi gündemiyle toplandı

    Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.

    200'DEN FAZLA TOPLANTI YAPTIK | VİDEO İZLE

    Söz konusu görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi.

    Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.

    MYK KASET GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
    CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken 17 Temmuz'da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplandı.

    ÖZEL VE GÜNAYDIN'A DERHAL İSTİFA EDİN ÇAĞRISI
    Toplantıda sızdırılan görüntü, değişim tartışmaları ele alındı. Kılıçdaroğlu sert konuştu ve toplantıda adeta meydan okuyarak, Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden derhal istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

    'KOLTUK KAVGASINA İZİN VERMEYECEĞİM'
    Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, "19 Temmuz milattır, tüm belediye başkanları ve milletvekillerinin, Parti Meclisi (PM) üyelerinin net bir şekilde kamuoyuna taraflarını belli etmelerini, deklare etmelerini bekliyorum. CHP kimsenin elinde oyuncak olmaz, devletin kurucu partisiyiz, devlet ciddiyeti ile yönetilen bir partiyiz. Kimse başına buyruk hareket edemez. Yerel seçimlerde AKP'yi devirmek gibi kutsal bir görevimiz var. Koltuk kavgasına izin vermeyeceğim. Seçimde başarısız olalım diye uğraşıp, partide koltuk kapmak için fırsat kollayanlara geçit vermeyeceğim" dediği öğrenildi.



        İSTİFALAR İSTENECEK
        Gelen ilk iddialara göre, CHP MYK toplantısında bazı MYK üyeleri videoda yer alan bazı isimlerin mevcut görevlerinden istifasını isteyecek.

        İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF: 1 DEĞİL 200 DEFA TOPLANDIK
        Sızdırılan toplantıyı normalleştirmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu, yaptığı açıklamada 200'den fazla toplantı yaptıklarını itiraf etti. İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" dedi.

        GÖRÜNTÜLER SONRASI CHP'Lİ İSİMLERDEN AÇIKLAMA
        Gündeme bomba gibi düşen kayıtla ilgili CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan açıklama geldi. Günaydın, bu görüşmenin gizli olmadığını söyledi. Engin Altay da görüşmelerin gizli olmadığını ve görüşmelerin süreceğini belirtti.

        KİM SIZDIRDI?
        Yaşanan gelişmeler sonrası CHP kulislerinde toplantıyı kimin sızdırdığı merak konusu olurken Kemalciler ve Ekremciler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Kulislerde, zoom üzerinden yapılan ve "kaset darbesi" olarak adlandırılan videoyu Ekrem İmamoğlu'nun sızdırdığı iddiası da gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu yandaşı, Kılıçdaroğlu karşıtı CHP'li gazeteciler, "darbe"yi meşrulaştırmak için de yoğun çaba sarfetti. Ekremci medya "zoom"daki gizli darbe buluşmasını "Asıl ihanet toplantıya katılmamak" diyecek kadar ileri götürdü.

            ALTAYLI'DAN İMAMOĞLU'NUN DARBE PLANINA DESTEK: KATILMAMAK İHANET
            CHP yandaşlığı ile bilinen ve CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sert eleştirileriyle bilinen gazeteci Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir grup CHP'li ile yaptığı toplantının "yüzyılın ihaneti" başlığı ile sızdırılmasına tepki gösterdi. Parti içi muhalefetin yol haritasının konuşulduğu toplantıya katılmanın değil katılmamanın ihanet olduğunu belirten Altaylı, CHP yönetimine yüklendi, "Büyük ihanet, Atatürk'süz bile mevcudiyetini sürdürmüş bir partinin, başarısız bir bürokrat eskisi olmadan varlığını sürdüremeyeceğine milleti inandırmaya çalışmaktır." diye yazdı.

            FATİH PORTAKAL'DAN 7 SORU
            İmamoğlu'nun üniversiteden arkadaşı olduğu bilinen CHP yandaşı Fatih Portakal ise, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, toplantıyı, "Alt tarafı bir toplantı" diyerek normelleştirmeye çalışırken Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan harekata destek verdi. Portakal, toplantının sızdırılmasıyla ilgili 7 soru sorduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

            Alt tarafı bir toplantı. Korksalar, gizli kapaklı olsa internet üzerinden yapmazlar, bir araya gelip konuşurlardı. Çünkü online her zaman sızdırılmaya müsait. Hem CHP'de bu isimlerin muhalefet bayrağı açtığı da biliniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bu toplantıların yapıldığı yazıldı, söylendi. YouTube yayınımda da söyledim...

            Ama aklıma gelen sorular da var:

            1- Kim/kimler neden servis etti?

            2-Neden gizemli hava yaratılmaya çalışılıyor?

            3-Online 9 kişiden biri sızdırmış olabilir mi? (Küçük olasılık) İçlerinden biri genel merkezin adamı yani truva atı yerleştirilmiş olabilir mi? Kayıt yap komutundan kayıt alınmış olabilir mi?

            4-CHP Genel merkezin bu toplantılardan haberi yok mudur sizce?

            5-Baska güçler tarafından ortam dinlemesi yani ses kayıt cihazı yerleştirilmiş olabilir mi? Casusluk filan. Bence böcek kontrolü yaptırsalar iyi olur.

            6-Cep telefonu mikrofonu üzerinden kayıt alınmış olabilir mi?

            Ve önemlisini sona bıraktım:

            7-Tam da zamların konuşulduğu günlerde sosyal medyaya servis edilmesi manidar değil mi?

            Sonuç olarak, muhalifler artık cesaretli olup, isyan bayrağını assınlar. Ne bu böyle? İnsanlar güvensiz, ortam güvensiz. Açıklayın adayınızı yolunuza devam edin. Ya herro ya merro…"

                BARIŞ YARKADAŞ: İZLERKEN UTANDIM
                Değişim toplantısına ilişkin tartışmalar sürerken görüntülere bir tepki de Barış Yarkadaş'tan geldi. İmamoğlu karşıtlığı ile bilinen Yarkadaş, "Malum video CHP'nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin "değişim" adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Belediye başkanının "amiri" pozisyonunda olanlar, belediye başkanının "memuru" gibi sıraya geçip "arz ediyor." İzlerken utandım…" ifadelerini kullandı.

                Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

                "1- Halkın belini büken yeni vergi yasaları 'torba yasa' olarak meclisten geçti. CHP'li 69 vekil oylamalar yapılırken mecliste yokmuş. Herkes 'Nerede bu vekiller?' diye sorarken, vekillerin nerede olduğu ortaya çıktı.

                2- Malum videodan öğrendiğimize göre; meğer bir bölümü, meclisteki 'torba yasa'ya karşı direnmek yerine ZOOM'da toplanıp CHP kurultayı için 'torba dilekçe' yapmakla meşgulmüş…

                En az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve 'değişim' istediğini söyleyen arkadaşlar, işe kendilerinden başlayabilirler. Örneğin; partideki görevlerinden istifa edip kurultayda herhangi bir göreve talip olmayacaklarını açıklayarak örnek bir davranış sergileyebilirler..

                Malum video CHP'nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin 'değişim' adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip 'arz ediyor.'

                Daha önce söyledim; bir kez daha söylüyorum: Hem genel başkanın vekili, sözcüsü, temsilcisi olup hem de 'muhalif' olamazsın. Ya biri ya diğeri… Ya bu arkadaşlar istifa etmeli ya da genel başkan bu arkadaşları görevden almalıdır. Böyle bir saçmalık olmaz.

                'DEĞİŞİM'i kazıyın altından 'Belediye başkan adaylarını biz atayalım' çıkar… Meselenin özeti budur… Madem değişim diyorsunuz; gelin genel merkez atamasını kaldıralım. Vekili de başkan adayını da Ü Y E seçsin! Genel merkezin hiçbir atama yetkisi olmasın! Var mısınız?"

                VİDEONUN ALTINDAKİ YORUMLARDA "İHANET" BAŞLIĞINA TEPKİ
                Sızdırılan toplantı videosunun altına sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlar da dikkat çekti. Yorum yapan kullanıcılar, toplantı videosunun paylaşıldığı "Yüzyılın ihaneti" başlığına tepki gösterdi.

                Kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:

                -"İhanet, halkın seni istememesine rağmen gitmemektir. KK karşısındaki tüm girişimler halkın doğru ve haklı talebidir"

                -"İhanet nerede tam olarak? Değişim istiyor herkes. Algınız tutmaz",

                -"Bu ekibi destekliyorum. Siz ise bu halka ihanet ettiniz",

                -"İhanet yok. Partiyi kurtaracağız",

                -"Bu toplantı bir başarıdır. Adım atılmış. Destekliyoruz"



                    İMAMOĞLU SAMAN ALTINDAN ZOOM YÜRÜTÜYOR
                    Gazeteci Nedim Şener ise, sızdırılan darbe kasedinin İmamoğlu tarafından servis edildiğini ima etti. Şener, "Gizli bir şey yoksa aynı isimlerle kamuoyunun, basının bilgisi dahilinde toplansaydınız. Aday olduğunu açıkça ilan edemeyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'dan daha tehlikeli derken bunu kastediyorum… Saman altından zoom yürütüyor :))" ifadelerini kullandı.




                    CHP'Lİ GRUP HERKESE GÖNDERİYOR
                    CHP'de olaya ilişkin tepkiler sürerken, Sathı Müdafa adlı bir grup, CHP'li üyelere İmamoğlu'nun ifşa olan Zoom toplantısı linkini SMS olarak gönderiyor. Söz konusu mesajda, "Değişimin A Takımının CHP'yi işgal ve darbe toplantısının görüntüleri... Kimler kimlerle beraber" ifadeleri yer aldı.

                    GİZLİ KATILIMCI KİM?
                    Toplantıda 9 katılımcı bulunurken, CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor. Videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, toplantıya katılan ancak ismi ve görüntüsü olmayan 'Katılımcı' isimli kullanıcının kim olduğunu 2 kez sorması dikkat çekiyor.

                    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi ile CHP'li bazı kurmayların çevrimiçi yaptıkları toplantı kaydının sızdırılması hakkında, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" dedi. Toplantıların devam edeceğini ve gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu, videonun sızdırılmasını araştıracaklarını söyledi.

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                    Haberler Güncel CHP'de MYK "kaset darbesi" gündemiyle olağanüstü toplandı! Gizli görüşmeyi kim sızdırdı? Ekrem İmamoğlu'ndan bomba itiraf: 200'den fazla var
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