CHP'de MYK "kaset darbesi" gündemiyle olağanüstü toplandı! Gizli görüşmeyi kim sızdırdı? Ekrem İmamoğlu'ndan bomba itiraf: 200'den fazla var

FATİH PORTAKAL'DAN 7 SORU

İmamoğlu'nun üniversiteden arkadaşı olduğu bilinen CHP yandaşı Fatih Portakal ise, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, toplantıyı, "Alt tarafı bir toplantı" diyerek normelleştirmeye çalışırken Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan harekata destek verdi. Portakal, toplantının sızdırılmasıyla ilgili 7 soru sorduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Alt tarafı bir toplantı. Korksalar, gizli kapaklı olsa internet üzerinden yapmazlar, bir araya gelip konuşurlardı. Çünkü online her zaman sızdırılmaya müsait. Hem CHP'de bu isimlerin muhalefet bayrağı açtığı da biliniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bu toplantıların yapıldığı yazıldı, söylendi. YouTube yayınımda da söyledim...

Ama aklıma gelen sorular da var:

1- Kim/kimler neden servis etti?

2-Neden gizemli hava yaratılmaya çalışılıyor?

3-Online 9 kişiden biri sızdırmış olabilir mi? (Küçük olasılık) İçlerinden biri genel merkezin adamı yani truva atı yerleştirilmiş olabilir mi? Kayıt yap komutundan kayıt alınmış olabilir mi?