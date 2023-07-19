CHP'de MYK "kaset darbesi" gündemiyle olağanüstü toplandı! Gizli görüşmeyi kim sızdırdı? Ekrem İmamoğlu'ndan bomba itiraf: 200'den fazla var

Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.
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Söz konusu görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi.
Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.
MYK KASET GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken 17 Temmuz'da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplandı.
ÖZEL VE GÜNAYDIN'A DERHAL İSTİFA EDİN ÇAĞRISI
Toplantıda sızdırılan görüntü, değişim tartışmaları ele alındı. Kılıçdaroğlu sert konuştu ve toplantıda adeta meydan okuyarak, Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden derhal istifa etmeleri gerektiğini söyledi.
'KOLTUK KAVGASINA İZİN VERMEYECEĞİM'
Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, "19 Temmuz milattır, tüm belediye başkanları ve milletvekillerinin, Parti Meclisi (PM) üyelerinin net bir şekilde kamuoyuna taraflarını belli etmelerini, deklare etmelerini bekliyorum. CHP kimsenin elinde oyuncak olmaz, devletin kurucu partisiyiz, devlet ciddiyeti ile yönetilen bir partiyiz. Kimse başına buyruk hareket edemez. Yerel seçimlerde AKP'yi devirmek gibi kutsal bir görevimiz var. Koltuk kavgasına izin vermeyeceğim. Seçimde başarısız olalım diye uğraşıp, partide koltuk kapmak için fırsat kollayanlara geçit vermeyeceğim" dediği öğrenildi.