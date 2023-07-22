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SON DAKİKA: Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! AK Parti'den sert tepki

SON DAKİKA: Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! AK Parti'den sert tepki
22.07.2023 11:30 - Son Güncelleme: 22.07.2023 11:38

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz... Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı!

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