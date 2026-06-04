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Karga saldırdı, o kaçtı: Üst üste taklalar attığı o ilginç anlar kamerada

Karga saldırdı, o kaçtı: Üst üste taklalar attığı o ilginç anlar kamerada

Rüstempaşa Mahallesi'nde sokakta yürürken bir karganın hedefi olan talihsiz vatandaş, panik içerisinde koşarken dengesini kaybederek üst üste takla attı.

Karganın aniden hedefi oldu

İlginç olay, Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir kaldırımda kendi halinde yürümekte olan bir vatandaş, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bölgedeki bir karganın hedefi haline geldi. Karganın aniden havadan üzerine doğru pike yaparak saldırmasıyla neye uğradığını şaşıran bahtsız adam, büyük bir korkuyla arkasına bakmadan koşmaya başladı.

Kaçarken dengesini kaybedip sertçe yere çakıldı

Peşini bir türlü bırakmayan agresif kargadan korunmak için var gücüyle koşan vatandaş, yaşadığı yoğun panik ve kaçış esnasındaki sürat nedeniyle dengesini kaybetti. Kontrolünü yitiren şahıs, sert bir şekilde kaldırıma doğru takla atarak yere düştü. Yaşadığı kazaya rağmen arkasından gelen tehlikenin geçmediğini gören vatandaş, düştüğü yerden hızla doğrularak mücadelesine devam etti.

Kendini iş yerine atarak canını kurtardı

Güvenlik kamerasına yansıyan trajikomik görüntülerde, karganın havadan amansız saldırılarını sürdürmesi üzerine paniği katlanarak artan şahsın, koşar adımlarla cadde üzerindeki bir işletmenin kapısından içeri daldığı görüldü. Kendisini dükkanın içerisine atarak karganın hedefi olmaktan son anda kurtaran vatandaşın o korku dolu anları akıllarda kalırken, emniyet ve çevre sakinleri benzer yabani hayvan saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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