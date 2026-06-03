Adana'da emekli polis oğlunu böyle öldürdü

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 15:06 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 15:11

ADANA'DA KAN DONDURAN AİLE FACİASI: EMEKLİ POLİS DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRAN OĞLUNU ÖLDÜRDÜ!

Adana'da uyuşturucu parası yüzünden çıkan tartışmada, emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisine döner bıçağıyla saldıran 23 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı şarjöründeki mermiler bitene kadar ateş ederek öldürdü. Türkiye'de infial yaratan dehşet anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, babanın cinayet sonrası soğukkanlılıkla oğlunun cesedi başında bekleyerek kendisini ihbar ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Döner Bıçağıyla Babasının Üzerine Yürüdü

Korkunç olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Kaan Kayhan (23), emekli polis memuru olan babası Faruk Kayhan'dan (52) para istedi. Baba Faruk Kayhan'ın para vermeyi reddetmesi üzerine ikili arasında sert bir tartışma çıktı. Parayı alamayınca gözü dönen Ahmet Kaan Kayhan, yanında bulundurduğu döner bıçağıyla babasına saldırarak üzerine yürüdü.

Şarjöründeki Mermiler Bitene Kadar Ateş Etti

Döner bıçaklı saldırı karşısında belindeki tabancasını çıkaran emekli polis Faruk Kayhan, oğluna doğru peş peşe ateş açtı. Şarjöründeki mermiler bitene kadar durmaksızın ateş ettiği öne sürülen babanın silahından çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ahmet Kaan Kayhan, kanlar içinde yere yığıldı. Olayın hemen ardından cep telefonuna sarılan Faruk Kayhan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polise bildirdi ve kendisini ihbar etti.

Canlı Yayında Dehşet: Cesedin Başında Polisi Bekledi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre sakinlerinin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, şüpheli baba Faruk Kayhan'ın, kanlar içindeki oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ın cesedi başında hiçbir şey yapmadan soğukkanlılıkla beklediği anlar saniye saniye kaydedildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Geçen Yıl Orman Yangınında Kaybolmuştu

Polis ekiplerine silahını teslim ederek gözaltına alınan Faruk Kayhan, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Ahmet Kaan Kayhan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan ile ilgili trajik bir detay daha ortaya çıktı. Orman işçisi olduğu belirtilen gencin, 10 Ağustos 2025'te Kozan ilçesindeki bir orman yangınına müdahale ettiği sırada arazide kaybolduğu ve ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucu sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi. Yangından sağ kurtulan gencin, babasının silahından çıkan kurşunlarla can verdiği olayla ilgili emniyetteki soruşturma devam ediyor.