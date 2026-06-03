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Kavşakta feci çarpışma: Otomobille çarpışan araç yan yattı

Kavşakta feci çarpışma: Otomobille çarpışan araç yan yattı

Çarpışmanın şiddetiyle yol ortasına yan yatan araçtaki yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çarpışmanın şiddetiyle cip yan yattı

Kaza, Elazığ Malatya Caddesi Hazar Dağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Irak vatandaşı Abbas Sadallah idaresindeki SUV araç ile sürücüsünün ismi ve kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen bir otomobil, kavşak içerisinde kontrolün kaybedilmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve kontrolden çıkan SUV araç, yol ortasına yan yatarak durabildi. Feci kazada, her iki araç içerisinde bulunan toplam 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ekipler seferber oldu, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların durumu acil durum merkezine bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ilk yardım ekipleri, yaralılara kaza yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, emniyet güçleri de bölgede geniş çaplı önlemler aldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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