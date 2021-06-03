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Siverek son dakika haberi! Şanlıurfa Siverek'te otomobil köprüden dere yatağına uçtu: 5 ölü

Siverek son dakika haberi! Şanlıurfa Siverek'te otomobil köprüden dere yatağına uçtu: 5 ölü
03.06.2021 17:02
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Siverek son dakika haberi! İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.


İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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