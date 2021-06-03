Haberler Video Haber Videoları Ankara yangın son dakika! Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın

Ankara yangın son dakika! Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın

Ankara yangın son dakika! Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın
03.06.2021 16:39
Ana Sayfa 01:40
150 yıllık proje hizmete...
Ana Sayfa 01:23
TUSAŞ duyurdu! Aksungur İHA...
Ana Sayfa 13:27
TBMM Başkanı Şentop'tan...
Ana Sayfa 01:45
Vergi affı borç yapılandırma...
Ana Sayfa 01:04
En pahalı masaj
Ana Sayfa 01:56
FETÖ'nün suikast timine ceza...
Ana Sayfa 01:34
Tuğçe Mutlu cinayetinde 4...
Ana Sayfa 01:01
Terör örgütü PKK'ya bir darbe...
Ana Sayfa 05:08
Sivas'ta katliam gibi kaza
Ana Sayfa 02:17
Karısını döven adama meydan...
Ana Sayfa 00:26
Cansu Dere'nin kardeşi Arda...
Ana Sayfa 00:34
FETÖ'cüler tutuklandı

Ankara yangın son dakika! Ankara OSTİM’den saat 16.15 sıralarında yoğun duman yükseldiği görüldü. GİMAT ATB iş merkezinde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın meydana geldiği ortaya çıktı.


Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı.

Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.

Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

Haber Videoları