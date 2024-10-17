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Sivas'ta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması: Ara verildi!
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Sivas'ta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması: Ara verildi!

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 12:37 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 12:38

Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Uzun süren sallantıların şiddeti 4.7 ve 4.1 olarak ölçüldü. Korkutan deprem sonrası Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Sivasta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması: Ara verildi!
Sivas'ta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması: Ara verildi!
Sivasta deprem! Vali Yılmaz Şimşek son durumu açıkladı!
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SON DAKİKA HABERİ: Sivas'ta 4.7 ve 4.1'lik çifte deprem! Okullar boşaltıldı! | VİDEO
SON DAKİKA HABERİ: Sivasta 4.7 ve 4.1lik çifte deprem!
SON DAKİKA HABERİ: Sivas'ta 4.7 ve 4.1'lik çifte deprem!
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