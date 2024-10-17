Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Uzun süren sallantıların şiddeti 4.7 ve 4.1 olarak ölçüldü. Korkutan deprem sonrası Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Sivas'ta okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması: Ara verildi! Sivas'ta deprem! Vali Yılmaz Şimşek son durumu açıkladı! Sivas deprem anı kamerada! Ürperten sesler kamerada! | DEPREM ANI SON DAKİKA HABERİ! Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun son durumu açıkladı! | SİVAS DEPREM SON DAKİKA Sivas'ta 4.7 ve 4.1'lik çifte deprem! SON DAKİKA HABERİ: Sivas'ta 4.7 ve 4.1'lik çifte deprem! Okullar boşaltıldı! | VİDEO SON DAKİKA HABERİ: Sivas'ta 4.7 ve 4.1'lik çifte deprem! SON DAKİKA HABERİ: SİVAS'TA DEPREM! Bölge beşik gibi! Ard arda 4.7 ve 4.1'lik deprem! Kandilli - AFAD SON DEPREMLER