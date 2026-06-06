CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
M7 Metro Hattı’nda arıza: Vatandaşlar tünelde yürüdü
M7 Metro Hattı’nda arıza: Vatandaşlar tünelde yürüdü
Giriş Tarihi: 06 Haziran 2026 18:44
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular metrodan inerek tünel içerisinde yürümek zorunda kaldı.
SONRAKİ HABER
Ataşehir'de kokudan rahatsız olan mahalleli ihbar etti: Evden 5 kamyon çöp çıktı
Nilsu Çakıroğlu
Takvim.com.tr
Yaşam
Bunlar da Var
01:43
AK Parti’den Rahmi Koç’a tepki: "Nefret söylemi mizah kılıfıyla mazur gösterilemez!"
06.06.2026
Cumartesi
06:13
CHP’deki kriz anketlere yansıdı: Seçmen kavga bitmez dedi
05.06.2026
Cuma
00:25
Sosyal medyada tepki çeken paylaşım!
05.06.2026
Cuma
02:24
Var Mısın Yok Musun'da ikizler bankanın son teklifine "Varım" dedi!
05.06.2026
Cuma
CANLI YAYIN