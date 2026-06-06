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M7 Metro Hattı’nda arıza: Vatandaşlar tünelde yürüdü

M7 Metro Hattı’nda arıza: Vatandaşlar tünelde yürüdü

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular metrodan inerek tünel içerisinde yürümek zorunda kaldı.

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Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam

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