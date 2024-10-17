İsrail'den Hamas liderine suikast: ''Yahya Sinvar'ı öldürmüş olabiliriz''

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 16:09 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 16:09

İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin Bet, Hamas lideri Yahya Sinwar'a suikast düzenlediklerini iddia etti.

İSRAİL'DEN YAHYA SİNWAR İDDİASI

IDF ve Shin Bet sözcüleri tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: