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İsrail'den Hamas liderine suikast: ''Yahya Sinvar'ı öldürmüş olabiliriz''
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İsrail'den Hamas liderine suikast: ''Yahya Sinvar'ı öldürmüş olabiliriz''

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 16:09 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 16:09

İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin Bet, Hamas lideri Yahya Sinvar'a suikast düzenlediklerini iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürmüş olabiliriz. Şuan kimliğini doğrulayamıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin Bet, Hamas lideri Yahya Sinwar'a suikast düzenlediklerini iddia etti.

İSRAİL'DEN YAHYA SİNWAR İDDİASI

IDF ve Shin Bet sözcüleri tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

IDF savaşçılarının Gazze Şeridi'nde düzenlediği operasyonda 3 terörist öldürüldü. IDF ve Shin Bet, teröristlerden birinin Yahya Sinwar olma ihtimalini araştırıyor. Şu anda teröristlerin kimliklerinin doğrulanması mümkün değil.

Teröristlerin öldürüldüğü binada, bölgede kaçırılanların varlığına dair herhangi bir iz bulunamadı. Bölgede faaliyet gösteren İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet güçleri gerekli tedbirle faaliyetlerini sürdürüyor.

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