Siste hatalı sollama faciayla bitti! Hurdaya dönen araçtan AFAD çıkardı
Ardahan-Şavşat kara yolunda önündeki TIR’ı sollamak isteyen hafif ticari araç, karşıdan gelen bir başka TIR’la kafa kafaya çarpıştı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü yolda, Ardahan istikametine seyir halindeki ticari araç, önündeki TIR'ı geçmek için hatalı sollama yaptı.
Kafa Kafaya Çarpıştılar
Hatalı sollama sonucu karşı şeritten gelen başka bir TIR ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye ivedilikle AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 2 yaralı, AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Dehşet Anları Kamerada
Kaza anı, bölgeden geçen bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, sisli havada yapılan hatalı sollamanın nasıl bir facianın eşiğine gelindiğini gözler önüne serdi. Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.