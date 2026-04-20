Silivri’de kepçe dehşeti: Araçları 60 metre sürükledi

İstanbul Silivri'de öğle saatlerinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin karşısında bulunan boş alanda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kepçe facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu.

60 Metre Sürükledi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan kepçe, park alanında bulunan iki araca çarptı. Duramayan iş makinesi, otomobilleri yaklaşık 60 metre boyunca sürükledi. Araçlarda ağır hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Saniyelerle Hayata Tutundu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dehşetin boyutu gözler önüne serildi. O sırada yoldan geçen bir kadının, üzerine doğru gelen kepçenin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Olay sonrası paniğe kapılan kepçe operatörü aracını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen operatörü yakalamak için çalışma başlattı.