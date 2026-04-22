Şırnak'ta arazi kavgası: 30 yaralı

Şırnak’ın Güneyçam köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 2’si ağır 30 kişinin yaralandığı olay sonrası hastane önleri ana baba gününe dönerken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tartışma Taşlı Sopalı Kavgaya Dönüştü

Olay, Şırnak merkeze bağlı Güneyçam köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga; taş, sopa ve sert cisimlerin kullanıldığı bir meydan muharebesine dönüştü.

2 Yaralının Durumu Kritik

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada her iki aileden toplamda 30 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hastane Önünde Yoğun Güvenlik

Kavga haberini alan yaralı yakınları hastane acil servisleri önünde toplandı. Gerginliğin hastaneye sıçramaması için polis ve jandarma ekipleri acil servis önlerinde barikat kurarak güvenlik önlemlerini artırdı.

Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için Güneyçam köyü ve çevresinde teyakkuza geçerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

