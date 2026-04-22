Sakarya'da silah kaçakçılarına darbe: 27 tüfek ele geçirildi ve 2 gözaltı var

Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri adeta cephanelik buldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslara toplamda 221 bin lirayı aşan idari para cezası uygulandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyve ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı titiz çalışmayı operasyonla taçlandırdı. Belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Aramalarda Cephanelik Çıktı

Jandarma ekiplerince adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 27 adet yivsiz av tüfeği, 46 adet şarjör, 9 adet optik hologram nişan aleti, 118 adet av tüfeği fişeği ve 46 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar muhafaza altına alınırken, suç unsurlarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Rekor Para Cezası

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem başlatıldı. Ayrıca şahıslara, ilgili kanunlar çerçevesinde toplam 221 bin 265 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Sakarya jandarmasının huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

