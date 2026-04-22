Erzurum’da korkutan kaza: Tır çaya uçmaktan son anda kurtuldu

Sık sık kazaların yaşandığı Erzurum’da "ölüm virajı" olarak bilinen noktada kontrolden çıkan atık kağıt yüklü tır, Tortum Çayı’na metreler kala durabildi.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Şahin Tepesi mevkisinde, keskin virajı alamayan atık kağıt yüklü tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak yan yattı.

Tortum Çayı'na metreler kaldı

Yan yatan tırın, hemen alt kısımdan geçen Tortum Çayı'na uçmasına metreler kala durması olası bir faciayı engelledi. Sürücünün burnu bile kanamadan atlattığı kazada, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşlar önlem bekliyor

Bölge halkı tarafından "ölüm virajı" olarak adlandırılan noktada sürekli kazaların yaşanması tepkilere neden oldu. Sürücüler için ciddi risk oluşturan yolda, vatandaşlar yetkililerin acilen kalıcı bir önlem almasını talep ediyor.

