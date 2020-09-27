Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillerin üzerine ateş açarak çatışmaları başlatmıştı. Azerbaycan ordusu ise bu alçak saldırıya misliyle karşılık vermişti. Azerbaycan, bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtararak Ermenistan'a geri adım attırmıştı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin son dakika gelişmelerini aktardı.
Sıcak noktada neler yaşanıyor? A Haber Azerbaycan-Ermenistan hattından aktardı
27.09.2020 22:23
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