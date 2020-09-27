Ermenistan tarafından sabah saatlerinde Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan topraklarına yönelik başlatılan saldırı sonrası Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri harekete geçmiş ve işgal edilen 7 köyü girilen sıcak çatışmalar sonrası kurtarmıştı. Türkiye'nin de desteğini alan Azerbaycan, işgalci Ermenistan askerlerine yönelik karşı operasyonlara başlayım ülke genelinde 24 saat boyunca 'savaş ilanı' etmesinin ardında Ermenistan panikledi ve Rusya'ya sığındı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla aradı ve bölgedeki son gelişmeleri aktardı. Yaşananlar üzerine Putin'in, Paşinyan'a bölgede tansiyonun yükselmesinden Rusya'nın rahatsız olduğunu ve çatışmaların durdurulması konusunda çağrı yaptı. Görüşmenin aytıntılarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında anlattı.
Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı korkuttu! Putin'e sığındılar
27.09.2020 22:50
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