Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

Son dakika haberine göre, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.
Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi...@biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla...#BirlikteBaşaracağız #MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/bGPHpxaIIX— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 30, 2020
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