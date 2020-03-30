Haberler Video Haber Videoları Fahriye Evcen, Ebru Akel'e meydan okudu! 'Hem güzel hem yetenekli'
Fahriye Evcen, Ebru Akel'e meydan okudu! 'Hem güzel hem yetenekli'

Fahriye Evcen, Ebru Akel'e meydan okudu! 'Hem güzel hem yetenekli'

30.03.2020 19:39

Fahriye Evcen şüphesiz ki son dönemlerin en çok konuşulan ismi... Atv ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'da başrol oynayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, Instagram'dan Ebru Akel'e meydan okudu! En doğal hali ile kamera karşısına geçen Fahriye Evcen'in makyajsız oluşu dikkatlerden kaçmadı. Burak Özçivit'in eşi Fahtiye Evcen'in meydan okumasına Ebru Akel'den gelecek olan yanıt ise merak konusu!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları