AVM'de korku dolu anlar! Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Olay, Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yemek katında bir araya gelen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında büyüyen tartışma, kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Kavga esnasında taraflardan biri yanındaki bıçağı çıkararak diğer iki kişiye saldırdı.

Müşteriler Panikle Kaçıştı, Saldırgan Yakalandı

Bıçağın çekilmesiyle birlikte yemek katında bulunan vatandaşlar büyük bir panikle sağa sola kaçışırken, durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklı saldırgan, AVM güvenliği ve hızla olay yerine intikal eden polis ekiplerinin müdahalesiyle kaçamadan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralıların Hayati Tehlikesi Bulunmuyor

Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.