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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 17:08 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 17:19

Şehit ailelerinden DEM'e tepki: Parti binası önüne sarı torba bıraktılar

Terör örgütü PKK 12 askerimizi şehit etti. Terörün siyasi ayağı DEM'e tepki gösteren şehit yakınları parti binasına yürüdü. Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlar teröre lanet okuyan grup, bina önüne sarı ceset torbası bıraktı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, üzerinde terörist fotoğrafları olan ceset torbalarını DEM Parti Genel Merkezi ek binası önüne bıraktı.

Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrası 12 kahramanımız şehit düştü. Gelen şehit haberlerinin ardından devlet ve millet tek yürek oldu.

Terör seviciler ise yine rahat durmadı PKK'nın siyasi kolu DEM Parti terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat edemeyecek" şeklinde tehditler savurdu.

ŞEHİT AİLELERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri tepki göstermek için 15 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi ek binası önünde bir araya gelen 250 kişi, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Eyleme katılanlar, 'Selahattin Demirtaş teröristtir' ve 'Demirtaş'a özgürlük isteyenler de teröristtir' yazılı dövizler taşıdı.

"MECLİSİMİZDE TERÖRİST GÖRMEK İSTEMİYORUZ"
TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, grup adına açıklama yaptı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılması söylemlerine tepki gösteren Aylar, "Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletimizin yanında ve her zaman devletimizin emrindeyiz. Devlet Başkanımıza, Gazi Meclisimizde bulunan milletimizin temsilcilerine sesleniyoruz. Sizler Meclisimizde gereken adımlar atın. Anayasa Mahkemesi, bu partileri kapatmazsa referandum yaparak, konuyu milletimizin vicdanına taşıyın. Artık Gazi Meclisimizde terörist görmek istemiyoruz" diye konuştu

TÜGŞAV üyeleri, basın açıklamasının ardından üzerinde terörist fotoğrafları bulunan sarı ceset torbalarını bina önüne bıraktı. Gruptakiler, torbaları ayakları ile çiğnedi

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